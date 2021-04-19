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Восьмилетний школьник на самокате попал под колеса иномарки в Екатеринбурге

Восьмилетний мальчик выехал на самокате под колеса каршерингового автомобиля в Екатеринбурге. В результате ДТП ребенок получил травмы.

Происшествие случилось в 18.30 у дома № 9 в переулке Симбирский. 36-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris двигался со скоростью около 40 километров в час, когда внезапно из-за припаркованного авто на дорогу выскочил школьник на самокате. Столкновения избежать не удалось. Восьмилетний мальчик получил ушиб бедра, пишет E1.

Несовершеннолетний гулял во дворе и решил съездить в гости к другу в соседний двор, не спросив разрешения у родителей. Мама и папа в этот момент находились дома и занимались ремонтом.

По факту происшествия ГИБДД проводит расследование. В частности, будет проверено образовательное учреждение, где учился пострадавший, на предмет объяснения школьникам правил дорожного движения и поведения на проезжей части.

Напомним, 18 апреля в Екатеринбурге мотоциклист насмерть сбил пешехода, перебегавшего проезжую часть в неположенном месте. Сам байкер был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сюжеты:
Екатеринбург
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