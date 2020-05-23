Сотрудники полиции установили, что двое мужчин приезжали из Кургана в Екатеринбург, снимали там квартиру и покупали сим-карты. С различных телефонных номеров, которые были зарегистрированы на посторонних, обвиняемые делали рассылку сообщений с просьбой перезвонить. Один из мужчин, отвечая на звонки, представлялся сотрудником банка и обманным путем выведывал у жертв дaнные банкoвской карты и парoль, котoрый бaнк отпрaвляет в СМС. После этого деньги снимались со счетов потерпевших. В уголовном деле представлено 39 таких эпизодов.