Пытались спасти: 7-летний ребенок утонул в карьере в Каменске-Уральском

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Несчастный случай произошел на карьере Силикатном в Каменске-Уральском вечером в субботу, 22 мая. 7-летнего мальчика пытались спасти, но безуспешно, сообщает Е1.
В Следственном комитете по Свердловской области сообщили, что следственный отдел по Каменску-Уральскому проводит проверку по данному факту.
Находившиеся там граждане забили тревогу, вытащили ребенка из воды, стали оказывать ему первую медицинскую помощь, но безуспешно, ребенок скончался, рассказали изданию в Следственном комитете.
По данному факту следователи проводят проверку. Назначена судмедсэкспертиза, которая установит точную причину смерти ребенка.
Это уже второй подобный несчастный случай за два дня на водоемах Каменска-Уральского.
Напомним, вечером 21 мая 15-летний подросток погиб при купании на диком пляже в Каменском городском округе. Тело юноши достали из воды спасатели, которых вызвали очевидцы, заметившие, как парень нырнул и больше и не вынырнул.