Пытались спасти: 7-летний ребенок утонул в карьере в Каменске-Уральском
Сегодня, 10:30ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru

Пытались спасти: 7-летний ребенок утонул в карьере в Каменске-Уральском

7-летний ребенок утонул в карьере в Каменске-Уральском вечером 22 мая. Он был на водоеме с родственниками и на какое-то время остался без присмотра.

Несчастный случай произошел на карьере Силикатном в Каменске-Уральском вечером в субботу, 22 мая. 7-летнего мальчика пытались спасти, но безуспешно, сообщает Е1.

В Следственном комитете по Свердловской области сообщили, что следственный отдел по Каменску-Уральскому проводит проверку по данному факту.

Находившиеся там граждане забили тревогу, вытащили ребенка из воды, стали оказывать ему первую медицинскую помощь, но безуспешно, ребенок скончался, рассказали изданию в Следственном комитете.

По данному факту следователи проводят проверку. Назначена судмедсэкспертиза, которая установит точную причину смерти ребенка.

Это уже второй подобный несчастный случай за два дня на водоемах Каменска-Уральского.

Напомним, вечером 21 мая 15-летний подросток погиб при купании на диком пляже в Каменском городском округе. Тело юноши достали из воды спасатели, которых вызвали очевидцы, заметившие, как парень нырнул и больше и не вынырнул.

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