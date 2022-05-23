Екатеринбуржец насмерть раздавил своего грудного ребенка

Екатеринбуржец насмерть раздавил своего грудного ребенка
Екатеринбуржец насмерть раздавил своего грудного ребенка
Сегодня, 16:44ПроисшествияФото: 1MI
Пьяный житель Екатеринбурга во сне раздавил лежащего рядом восьмимесячного сына.

Двадцатипятилетний мужчина в состоянии алкогольного опьянения под тяжестью собственного тела погубил младенца. Трагедия случилась в ночь с 21 на 22 мая в Екатеринбурге на улице Рябинина.

Отец, поднявшись, заметил, что ребенок не дышит и вызвал медиков, однако спохватился он слишком поздно.

У ребенка при рождении диагностировали патологию. Если вскрытие подтвердит, что мальчик скончался от удушья, на отца заведут дело о причинении смерти по неосторожности, поведал «КП-Екатеринбург» источник в силовых структурах.

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