151 ребенок погиб из-за несчастных случаев в 2021 году в Свердловской области

151 ребенок погиб из-за несчастных случаев в 2021 году в Свердловской области
151 ребенок погиб из-за несчастных случаев в 2021 году в Свердловской области
Сегодня, 18:03ПроисшествияФото: 1MI
Смертность детей в результате несчастных случаев выросла в 2021 году в Свердловской области. Их было зафиксировано на 30 больше, чем годом ранее.

Основными причинами гибели несовершеннолетних в прошлом году стали пожары и ДТП. Этому способствовало то, что часто родители не соблюдали и грубо нарушали ПДД. Кроме того, в 80% случаев травмирования детей на улицах и в быту виноваты также родители, отметил на пресс-конференции уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Также в регионе детский травматизм на дорогах увеличился за год на 10,9%. Было зафиксировано 347 аварий, в которых погибли 23 ребенка, что на 283% больше, чем в 2020 году. С января 2022 года в Свердловской области уже зарегистрировано 35 ДТП, в которых погибло трое несовершеннолетних.

Напомним, 15 февраля аварии под Каменским-Уральским погиб 10-летний ребенок, а также пострадали двое взрослых людей.

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