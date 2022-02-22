151 ребенок погиб из-за несчастных случаев в 2021 году в Свердловской области

Основными причинами гибели несовершеннолетних в прошлом году стали пожары и ДТП. Этому способствовало то, что часто родители не соблюдали и грубо нарушали ПДД. Кроме того, в 80% случаев травмирования детей на улицах и в быту виноваты также родители, отметил на пресс-конференции уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
Также в регионе детский травматизм на дорогах увеличился за год на 10,9%. Было зафиксировано 347 аварий, в которых погибли 23 ребенка, что на 283% больше, чем в 2020 году. С января 2022 года в Свердловской области уже зарегистрировано 35 ДТП, в которых погибло трое несовершеннолетних.
Напомним, 15 февраля аварии под Каменским-Уральским погиб 10-летний ребенок, а также пострадали двое взрослых людей.