С 1 января на дорогах Свердловской области 1 ребенок погиб и 23 получили травмы

В Свердловской области подсчитали количество детей, пострадавших в ДТП с начала этого года.

Более 20 дорожных аварий с участием детей зарегистрировано в Свердловской области с 1 января 2022 года. Их участниками стали 24 ребенка, из которых один погиб и еще 23 травмированы. Одного такого пассажира забыли пристегнуть ремнем безопасности. Еще двоих перевозили без детских удерживающих устройств, комментируют госавтоинспекторы. А в минувшие выходные, 15 и 16 января, так и вовсе творилось нечто страшное. Произошло сразу пять автомобильных аварий с участием детей. Показателен случай в Нижнем Тагиле. Одна семья заказала такси и попала на нем в ДТП, так как водитель при повороте не предоставил преимущество автомобилю «БМВ». От удара пострадала малолетняя девочка, пассажир «Лады». Сейчас она и 22-летняя девушка находятся в больнице. Таксист виноват, но и вину с родителей ведомство до конца не снимает. Детское удерживающее устройство для перевозки малышки не использовалось. А если брать в целом, то ежедневно в регионе сотрудники ГИБДД выявляют в среднем порядка 50 нарушений ПДД при перевозке детей в автомобилях. За прошлый год было выявлено 15 тысяч таких ДТП.

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