Уральца обвиняют в хищении 640 тысяч рублей под видом продажи автозапчастей
Уроженцу Долматова Курганской области прокуратурой было утверждено обвинительное заключение в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Прокуратурой по Свердловской области было утверждено обвинительно заявление и направлено в суд по делу о хищение денежных средств путём мошенничества у жителей 23 субъектов. Обвиняемый использовал данные реальных компаний реализующие автозапчасти, вплоть до оттисков печатей, и предлагал товары, создавая фиктивное лицо-представителя указанных компаний, к которым он в действительности не имел отношения. При помощи телефона и средств маскировки, злоумышленник получал заявки на поставку товара, а в дальнейшем общался с заказчиками через почту и высылал для оплаты поддельные банковские счета. Как только средства поступали на счёт, он прекращал всякое общение с обманутым покупателем. Таким образом, он обманул 31 человека из различных субъектов.
Данные действия обвиняемый проводил с 2017 года по июнь 2019. Общий ущерб составляет 674 тысячи рублей. В ходе следствия обвиняемых признал вину, и дело было направлено в суд по ч.3 ст. 159 УК РФ мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размер, с причинением значительного ущерба гражданину.
По данному преступлению дело будет рассматриваться в суде Екатеринбурга.