Уральца обвиняют в хищении 640 тысяч рублей под видом продажи автозапчастей

Прокуратурой по Свердловской области было утверждено обвинительно заявление и направлено в суд по делу о хищение денежных средств путём мошенничества у жителей 23 субъектов. Обвиняемый использовал данные реальных компаний реализующие автозапчасти, вплоть до оттисков печатей, и предлагал товары, создавая фиктивное лицо-представителя указанных компаний, к которым он в действительности не имел отношения. При помощи телефона и средств маскировки, злоумышленник получал заявки на поставку товара, а в дальнейшем общался с заказчиками через почту и высылал для оплаты поддельные банковские счета. Как только средства поступали на счёт, он прекращал всякое общение с обманутым покупателем. Таким образом, он обманул 31 человека из различных субъектов.