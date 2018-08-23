89-летняя пожилая женщина пропала в Черноисточинске под Нижним Тагилом

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Под Нижним Тагилом в поселке Черноисточинск 19 августа пропала Александра Смирнова. Женщине 89 лет, она ходит, опираясь на трость.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Все новости»
Пропавшую Александру Смирнову разыскивают родственники, сотрудники полиции и поисковики.
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Женщина худощавого телосложения, волосы короткие, седые, глаза светлые. Возможно, одета в коричнево-бежевую куртку, черно-зеленое платье, на голове – зеленый платок.
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