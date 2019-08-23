Массово увольняющихся тагильских хирургов заменят врачи из Екатеринбурга

Никто не останется без хирургической помощи в Нижнем Тагиле — это главное! По поручению министра здравоохранения Андрея Цветкова создана расширенная комиссия с привлечением общественных организаций, в том числе ОНФ, профсоюзов, Общественного совета при Министерстве здравоохранения Свердловской области. Разберемся и найдем адекватное решение,рассказал пресс-секретарь свердловского минздрава Константин Шестаков для «УралИнформБюро».

Напомним, 22 августа стало известно, что больницу на Вагонке покидают сразу шесть хирургов, они недовольны размером зарплаты и переработками. Ранее сообщалось о массовом увольнении хирургов Демидовской горбольницы. В связи с этим в Нижнем Тагиле введен особый план госпитализации, экстренных пациентов было решено направлять в больницу на Тагилстрой.