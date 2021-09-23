Массовая гибель ворон зафиксирована в селе Усть-Тарка под Новосибирском

Определением точных обстоятельств занимаются в управлении ветеринарии Усть-Таркского района. Однако, по словам руководителя управления Сергея Кузлякина, ряд признаков указывает на то, что это, предположительно, отправление, пишет «Интерфакс». Отметается, что другие животные и птицы не пострадали.
На данный момент в лабораторию на исследование были направлены пробы умерших птиц. Специалисты будут выяснять точную причину их гибели. Также не исключается, что вороны могли заразиться птичьим гриппом, сообщают «Новые известия».
Уточняется, что в большинстве своем погибли молодые особи, которые родились в 2021 году. О том, что птицы могли умереть от отравления химикатами на свалках, заявил орнитолог Алексей Яновский. Он также не исключает вариант с эпидемией.
Напомним, 16 сентября екатеринбургский зоозащитник спас с фонарного столба сову, застрявшую в элементах конструкции в уральской столице.