В Нижнем Тагиле мать 6-летнего ребёнка покончила жизнь самоубийством
Сегодня, 16:02ПроисшествияФото: pixabay.com
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В понедельник, 21 октября, на Вагонке 29-летняя женщина свела счёты с жизнью
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В следственном отделе Дзержинского района сообщили, что на место происшествия выезжали сотрудники и проводили осмотр. Сейчас проходит процессуальная проверка. По словам источников TagilCity.ru, у женщины остался шестилетний ребенок.
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