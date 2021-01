В садах под Нижним Тагилом сгорел частный дом

Под Нижним Тагилом сгорел частный садовых дом, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Происшествие случилось 23 января. В 23.06 на пульт оператора поступил вызов на пожар в поселке Билимбай. В коллективном саду на площади 30 квадратных метров загорелся частный дом. К тушению огня привлекли две пожарные машины и семь огнеборцев. В 23.33 было ликвидировано открытое горение. До 03.15 спасатели разбирали сгоревшее здание и занимались проливкой очагов горения. Напомним, 23 января в поселке Лая под Нижним Тагилом сгорел частный жилой дом на три квартиры. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. В поселке под Нижним Тагилом сгорел трехквартирный частный жилой дом

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter