В садах под Нижним Тагилом сгорел частный дом

В садах под Нижним Тагилом сгорел частный дом

Сегодня, 11:42ПроисшествияPhoto: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Под Нижним Тагилом сгорел частный садовых дом, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Происшествие случилось 23 января. В 23.06 на пульт оператора поступил вызов на пожар в поселке Билимбай. В коллективном саду на площади 30 квадратных метров загорелся частный дом.

К тушению огня привлекли две пожарные машины и семь огнеборцев. В 23.33 было ликвидировано открытое горение. До 03.15 спасатели разбирали сгоревшее здание и занимались проливкой очагов горения.

Напомним, 23 января в поселке Лая под Нижним Тагилом сгорел частный жилой дом на три квартиры. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

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