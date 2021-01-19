В Нижнем Тагиле введен особый противопожарный режим

В документе сказано, что режим вводится для предупреждения пожаров и негативных последствий от них, обеспечения безопасности граждан и сохранения имущества муниципалитета, граждан и организаций.
Введение данного режима подразумевает разъяснительную работу с населением, обеспечение проезда пожарной техники во дворах, проведение рейдов в частном секторе, а также патрулирование пожароопасных мест.
Кроме того, в сельских населенных пунктах города, пожарные дружины должны обеспечить круглосуточное дежурство.
Эти меры введены до особого распоряжения.