МЧС: в Екатеринбурге жильцы дома с 8 погибшими в пожаре не вызывали спасателей

Одной из причин гибели восьми человек в пожаре на улице Рассветная, 7, в Екатеринбурге, стало позднее обращение к спасателям.

Об этом на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности населения гордумы Екатеринбурга заявил заместитель начальника Екатеринбургского 60-пожарного-спасательного отряда Анатолий Бронников. Он рассказал, что в ту ночь во время пожара из самого дома не поступало сообщений и возгорании. О нем сообщили жильцы соседнего дома, пишет Znak. Также он добавил, что конкретные причины пожара еще устанавливаются, но есть версия, что ими стало неосторожное обращение с огнем. Напомним, пожар в Екатеринбурге на улице Рассветная, 7 произошел в ночь с 11 на 12 января. В результате восемь человек, в том числе один ребенок, скончались. Полиция считает, что возгорание началось в квартире неблагополучной свечи. Ранее там отключили свет за неуплату и жильцы использовали обычные свечи. МЧС России проверит свердловский главк после пожара с восемью погибшими

