МЧС: в Екатеринбурге жильцы дома с 8 погибшими в пожаре не вызывали спасателей

Напомним, пожар в Екатеринбурге на улице Рассветная, 7 произошел в ночь с 11 на 12 января. В результате восемь человек, в том числе один ребенок, скончались. Полиция считает, что возгорание началось в квартире неблагополучной свечи. Ранее там отключили свет за неуплату и жильцы использовали обычные свечи.