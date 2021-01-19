МЧС: в Екатеринбурге жильцы дома с 8 погибшими в пожаре не вызывали спасателей

Об этом на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности населения гордумы Екатеринбурга заявил заместитель начальника Екатеринбургского 60-пожарного-спасательного отряда Анатолий Бронников.
Он рассказал, что в ту ночь во время пожара из самого дома не поступало сообщений и возгорании. О нем сообщили жильцы соседнего дома, пишет Znak.
Также он добавил, что конкретные причины пожара еще устанавливаются, но есть версия, что ими стало неосторожное обращение с огнем.
Напомним, пожар в Екатеринбурге на улице Рассветная, 7 произошел в ночь с 11 на 12 января. В результате восемь человек, в том числе один ребенок, скончались. Полиция считает, что возгорание началось в квартире неблагополучной свечи. Ранее там отключили свет за неуплату и жильцы использовали обычные свечи.