По факту гибели 15-летнего подростка в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

Уголовное дело связано с доведением до самоубийства несовершеннолетнего, пишет «Кп-Екатеринбург».
Источник в правоохранительных органах рассказал, что на данный момент будет проводиться опрос одноклассников погибшего для получения информации о травле несовершеннолетнего парня.
Напомним, 21 февраля в Екатеринбурге 15-летний подросток свел счеты с жизнью. Знакомые сообщили, что несовершеннолетний был спокойным и уравновешенным человеком. Также выяснилось, что накануне школьник расстался со своей девушкой.