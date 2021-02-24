После утечки ядовитого газа МЧС готовится эвакуировать людей близ Керченского пролива

После утечки ядовитого газа МЧС готовится эвакуировать людей близ Керченского пролива

Сегодня, 08:43ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Утечка ядовитого газа, по предварительным данным, произошла на судне в порту Кавказ Керченского пролива, сообщают «Новые известия».

Из-за того, что сохраняется угроза распространения ядовитого вещества в воздухе, в регионе был введен режим повышенной готовности. Сейчас сотрудники МЧС проверяют, как работают системы оповещения и готовятся в эвакуации населения. Если ситуация с распространением ядовитых веществ воздухе ухудшится, будут эвакуированы порядка семи тысяч человек. Но пока угрозы местным жителям нет, говорят в региональном МЧС.

19 февраля члены экипажа панамского сухогруза April отравились ядовитыми парами, при этом погиб один человек. Остальные были госпитализированы в Темрюкскую больницу. Сухогруз пришвартовался в порту Кавказ, сейчас специалисты расследуют причины отравления моряков. Предварительно, экипаж пострадал из-за ферросилиция, находящегося на борту. Он намок и выделил ядовитые газы.

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