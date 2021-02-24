После утечки ядовитого газа МЧС готовится эвакуировать людей близ Керченского пролива

Из-за того, что сохраняется угроза распространения ядовитого вещества в воздухе, в регионе был введен режим повышенной готовности. Сейчас сотрудники МЧС проверяют, как работают системы оповещения и готовятся в эвакуации населения. Если ситуация с распространением ядовитых веществ воздухе ухудшится, будут эвакуированы порядка семи тысяч человек. Но пока угрозы местным жителям нет, говорят в региональном МЧС.