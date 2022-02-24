Из-за подозрительного предмета эвакуированы ясли на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Из-за подозрительного предмета эвакуированы ясли на Тагилстрое в Нижнем Тагиле
Из-за подозрительного предмета эвакуированы ясли на Тагилстрое в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:47ПроисшествияФото: Центр защиты населения
Детские ясли № 27 на Землячки, 8 в Нижнем Тагиле были эвакуированы из-за обнаружения подозрительного предмета.

Это была коробка, которая стояла у входа в учреждение. Руководство обратилось к правоохранителям и спасателям.

После того, как все дети были выведены из здания, коробка была вскрыта и внутри лежали объявления, сообщили в Центре защиты населения.

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Нижний Тагил
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