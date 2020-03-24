В Нижнем Тагиле при пожаре в садовом доме погибли двое молодых людей

Сообщение о пожаре поступило в 7.39 от людей, проживающих по соседству. На место выехали 12 спасателей на четырех единицах спецтехники. Тушение пожара завершено в 9.50. В доме обнаружены двое погибших.

Дознавателями установлено, что накануне в доме проходило застолье. Четверо молодых людей, включая сына владельца дачи, всю ночь веселились, выпивали и курили. Позже молодой человек предложил своим гостям разъехаться по домам. На предложение согласием ответил только олин. Двое остались в доме и продолжили выпивать. Пожар начался в комнате, где проходила пьянка. Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.