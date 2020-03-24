В Нижнем Тагиле женщина и ребенок пострадали в ДТП из-за заснувшего водителя

Установлено, что мужчина 1973 года рождения за рулем «Хендэ» следовал по автодороге «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов», не справился с управлением и допустил столкновение с «Тойотой Короллой», стоявшей на встречном направлении. «Тойота» следом въехала в стоявший впереди автомобиль «Киа Рио» под управлением мужчины 1980 года рождения. По цепной реакции последнее авто въехало во впереди стоящий «Форд Фьюжен», за рулем которого находился гражданин 1972 года рождения.

В результате инцидента пострадала женщина-водитель «Тойоты», она получила закрытую ЧМТ и госпитализирована в медучреждения. Также пострадала девочка 2005 года рождения, пассажирка этой же иномарки, у ребенка диагностирована закрытая травма головы, девочка госпитализирована.