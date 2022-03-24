Осужденного из Первоуральска затянуло в станок по самое сердце в колонии Новой Ляли

Осужденный потерял руку во время работ в колонии в Новой Ляле

Житель Первоуральска лишился руки во время работы на станке без защиты. В то время он находился в ИК-54 в Новой Ляле и до освобождения ему оставалось два дня.

Инцидент произошел 21 января 2021 года. 29-летний Михаил за хорошее поведение был переведен из ИК-46 в Невьянске в колонию-поселение. В апреле он был отправлен работать на Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат подсобником, а потом его стали учить работе на продольно-резательном станке. По словам Михаила с ним не проводился инструктаж. Ему показали как устанавливать рулоны, запускать и выключать оборудование, а также другие работы. Образования, по словам мужчины, у него нет и обучался он примерно две недели. В середине мая комбинат закрылся из-за коронавируса, а 12 августа Михаил снова вышел на работу и стал работать на станке. По его словам, комиссия установила, что на нем не было ограждения. Мужчина попытался отказаться от работы, но ему заявили, что отправят обратно в колонию. В один из дней мужчина пошел заточить нож для резки бумаги. В какой-то момент его рука соскользнула и ее затянуло в станок по самое сердце. На место прибежали другие рабочие и помогли ему выбраться. После пары шагов, рассказывает Михаил, он потерял сознание. Мужчина был госпитализирован в местную больницу. Там врачи ампутировали руку, а затем отправили долечиваться в Екатеринбург. Всего он перенес пять операций. Также он получил сочетанную травму головы, туловища и конечностей. Пока в отношении осужденного не были соблюдены формальности по УДО, его неделю охраняли сотрудники ФСИН в больнице, рассказывает он. В результате вред здоровью был признан тяжелым и мужчине назначена вторая группа инвалидности. Через год суд постановил, что ИК-54 и Новолялинский ЦБК должны выплатить моральный вред, по два миллиона рублей. В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области информацию подтверждают и заявляют, что осужденный получил травму в результате несчастного случая. Его представитель обратился в суд, который удовлетворил требование компенсации морального вреда. Свердловский областной суд и Седьмой кассационный суд решение оставили без изменения. Ведомство направило в Первоуральский городской суд заявление о рассрочке платежа, пишет Е1.

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