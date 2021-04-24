Двух детей вынес из пожара подросток в Нижних Сергах

В частном доме в Нижних Сергах подросток вынес из пожара своих сестру и брата. Мама в это время находилась на работе.

Происшествие случилось 18 апреля около 12.00. Из-за замыкания электропроводки возник пожар в частном жилом доме. Подросток находился во дворе и увидел пожар. Он сразу же направился в дом и на руках вынес несовершеннолетних. Схватил брата и сестру подмышку и вынес прямо через огонь, рассказал E1 очевидец инцидента. Сообщение о пожаре поступило в 13.40, по данным ГУ МЧС по Свердловской области. Огонь распространился на площадь 80 квадратных метров. Повреждены стены, пол, перекрытия и домашнее имущество. 17 сотрудников МЧС и четыре единицы спецтехники выезжали к месту тушения. В местной школе добровольцы начали собирать вещи в помощь погорельцам. Напомним, четверо детей погибли при пожаре в Пермском крае 23 апреля. СКР возбудил уголовное дело. 4 детей погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае

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