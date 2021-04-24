4 детей погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае

Напомним, в ночь с 14 на 15 апреля пятеро детей погибли при пожаре в частном доме в селе Бызово под Нижним Тагилом. Всего в многодетной семье воспитывалось семь несовершеннолетних. Сейчас двое пострадавших детей находятся на лечении в больнице Екатеринбурга, матери выделено новое жилье.