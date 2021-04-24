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Posted 24 апреля 2021, 07:50

Published 24 апреля 2021, 07:50

Modified 29 ноября, 17:46

Updated 29 ноября, 17:46

4 детей погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае

24 апреля 2021, 07:50
Четверо детей погибли при пожаре в поселке Утес в Пермском крае.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчеру 23 апреля около 19.30. Частный жилой дом загорелся в поселке Утес на улице Ленина. Четверо детей находились в это время в здании без присмотра взрослых, их спасти не удалось, сообщает Properm.ru.

Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На месте пожара работают следователи, криминалисты и эксперт-пожаротехник. Для определения причины смерти детей и возгорания будут назначены различные судебные экспертизы.

Напомним, в ночь с 14 на 15 апреля пятеро детей погибли при пожаре в частном доме в селе Бызово под Нижним Тагилом. Всего в многодетной семье воспитывалось семь несовершеннолетних. Сейчас двое пострадавших детей находятся на лечении в больнице Екатеринбурга, матери выделено новое жилье.

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#Происшествия#Пожар#Дети#Пермский край#Погибшие
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