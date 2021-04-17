Омбудсмен Мороков рассказал о помощи семье погибших 5 детей в Бызово под Тагилом

Омбудсмен Мороков рассказал о помощи семье погибших 5 детей в Бызово под Тагилом
Сегодня, 10:55ОбществоФото: TagilCity.ru
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков рассказал, что власти окажут семье погибших пятерых детей при пожаре в Бызово необходимую помощь.

Он пояснил, что с главой села обсуждались вопросы о предоставлении жилья погорельцам. Кроме того, будет оказана помощь с похоронами детей и оказана психологическая помощь.

Трагедию не исправишь, но нам нужно разобраться, почему она произошла, рассказал Мороков Е1.

Он добавил, что многодетные семьи находятся на особом контроле, и обычно их обычно посещают два раза в год сотрудники соцзащиты.

Напомним, трагедия произошла ночью 15 апреля в селе Бызово под Нижним Тагилом. При пожаре погибли пятеро детей из многодетной семьи. Спастись удалось их матери Тамаре, ее сожителю и двум несовершеннолетним. Сейчас они находятся на лечении в Екатеринбурге, куда были доставлены вертолетами Центра медицины катастроф.

Сюжеты:
ПригородНижний Тагил
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