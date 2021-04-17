Омбудсмен Мороков рассказал о помощи семье погибших 5 детей в Бызово под Тагилом

Напомним, трагедия произошла ночью 15 апреля в селе Бызово под Нижним Тагилом. При пожаре погибли пятеро детей из многодетной семьи. Спастись удалось их матери Тамаре, ее сожителю и двум несовершеннолетним. Сейчас они находятся на лечении в Екатеринбурге, куда были доставлены вертолетами Центра медицины катастроф.