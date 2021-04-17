Омбудсмен Мороков рассказал о помощи семье погибших 5 детей в Бызово под Тагилом

Он пояснил, что с главой села обсуждались вопросы о предоставлении жилья погорельцам. Кроме того, будет оказана помощь с похоронами детей и оказана психологическая помощь.
Трагедию не исправишь, но нам нужно разобраться, почему она произошла, рассказал Мороков Е1.
Он добавил, что многодетные семьи находятся на особом контроле, и обычно их обычно посещают два раза в год сотрудники соцзащиты.
Напомним, трагедия произошла ночью 15 апреля в селе Бызово под Нижним Тагилом. При пожаре погибли пятеро детей из многодетной семьи. Спастись удалось их матери Тамаре, ее сожителю и двум несовершеннолетним. Сейчас они находятся на лечении в Екатеринбурге, куда были доставлены вертолетами Центра медицины катастроф.