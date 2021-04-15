Помочь семье из Бызово после пожара обязали главу ГГО Дмитрия Летникова

Руководитель региона поручил главе ГГО Дмитрию Летникову решить вопросы с организаций похорон погибших при пожаре детей, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Напомним, после гибели 5 детей в пожаре в селе Бызово под Нижним Тагилом в ночь на 15 апреля в Следственном комитете возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
В данный момент установлено, что на момент возгорания в деревянном доме находилось семеро детей и двое взрослых. Два родителя и двое детей госпитализированы с отравлением угарным газом и ожогами первой, второй степени. По предварительным данным, в результате трагедии погибло пятеро детей, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020 года рождения.