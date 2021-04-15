Помочь семье из Бызово после пожара обязали главу ГГО Дмитрия Летникова

В данный момент установлено, что на момент возгорания в деревянном доме находилось семеро детей и двое взрослых. Два родителя и двое детей госпитализированы с отравлением угарным газом и ожогами первой, второй степени. По предварительным данным, в результате трагедии погибло пятеро детей, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020 года рождения.