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Бастрыкин взял на контроль дело о гибели 5 детей в пожаре под Нижним Тагилом

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о гибели пятерых детей во время пожара в деревне Бызово под Нижним Тагилом.

Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и поставил его ход на контроль в центральном аппарате ведомства, сказано в официальном сообщении ведомства.

Напомним, в ночь на 15 апреля в селе Бызово произошел пожар в одном из частных домов. В результате происшествия пятеро детей погибли. Для наиболее тщательного расследования органами СКР по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На данный момент следователи и криминалисты СКР совместно с сотрудниками МЧС и полиции осуществляют необходимые следственные мероприятия.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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