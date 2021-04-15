Бастрыкин взял на контроль дело о гибели 5 детей в пожаре под Нижним Тагилом

Сегодня, 17:02ОбществоФото: СК РФ
Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и поставил его ход на контроль в центральном аппарате ведомства, сказано в официальном сообщении ведомства.
Напомним, в ночь на 15 апреля в селе Бызово произошел пожар в одном из частных домов. В результате происшествия пятеро детей погибли. Для наиболее тщательного расследования органами СКР по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На данный момент следователи и криминалисты СКР совместно с сотрудниками МЧС и полиции осуществляют необходимые следственные мероприятия.