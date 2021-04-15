Бастрыкин взял на контроль дело о гибели 5 детей в пожаре под Нижним Тагилом

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о гибели пятерых детей во время пожара в деревне Бызово под Нижним Тагилом.

Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и поставил его ход на контроль в центральном аппарате ведомства, сказано в официальном сообщении ведомства. Напомним, в ночь на 15 апреля в селе Бызово произошел пожар в одном из частных домов. В результате происшествия пятеро детей погибли. Для наиболее тщательного расследования органами СКР по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На данный момент следователи и криминалисты СКР совместно с сотрудниками МЧС и полиции осуществляют необходимые следственные мероприятия. Четверо детей погибли в пожаре под Нижним Тагилом 3 Фото При возгорании в частном доме в свердловском поселке, погибли четыре ребёнка и есть пострадавшие. ГУ МЧС по Свердловской области сообщает подробности

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