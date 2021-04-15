Мэрия Нижнего Тагила выразила соболезнования родным погибших в пожаре в Бызово детей

В связи с гибелью пятерых детей в пожаре в деревне Бызово под Нижним Тагилом мэрия выразила соболезнования родным и близким.

В первые часы спасённым детям была оказана вся необходимая помощь в детской городской больнице. Вопрос о трауре не рассматривался,пишет АН «Между строк» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации. Напомним, пожар в частном доме в деревне Бызово Горноуральского ГО произошел в ночь с 14 на 15 апреля. В результате пятеро детей погибли. Кроме того, пострадали двое взрослых и еще двое детей. Один из взрослых, а также дети направлены в Екатеринбург для дальнейшего лечения. По предварительным данным причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем. Следственный комитет возбудил уголовно дело по факту пожара по ч.3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Останки 5 ребенка найдены под завалами сгоревшего дома под Нижним Тагилом 4 Фото На месте сгоревшего дома в деревне Бызово под Нижним Тагилом были обнаружены останки пятого ребенка.

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