Мэрия Нижнего Тагила выразила соболезнования родным погибших в пожаре в Бызово детей

Мэрия Нижнего Тагила выразила соболезнования родным погибших в пожаре в Бызово детей
Сегодня, 16:03ОбществоФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
В связи с гибелью пятерых детей в пожаре в деревне Бызово под Нижним Тагилом мэрия выразила соболезнования родным и близким.

В первые часы спасённым детям была оказана вся необходимая помощь в детской городской больнице. Вопрос о трауре не рассматривался,пишет АН «Между строк» со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

Напомним, пожар в частном доме в деревне Бызово Горноуральского ГО произошел в ночь с 14 на 15 апреля. В результате пятеро детей погибли. Кроме того, пострадали двое взрослых и еще двое детей. Один из взрослых, а также дети направлены в Екатеринбург для дальнейшего лечения. По предварительным данным причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки или неосторожное обращение с огнем. Следственный комитет возбудил уголовно дело по факту пожара по ч.3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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Нижний Тагил
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