Таксист сбил парня на электросамокате в Екатеринбурге

Таксист сбил парня на электросамокате в Екатеринбурге
Сегодня, 11:47ПроисшествияФото: Е1
В Екатеринбурге около железнодорожного вокзала водитель такси сбил молодого человека на электросамокате.

ДТП произошло вечером 23 апреля на перекрестке Невьянского переулка и улицы Челюскинцев. По словам очевидцев, у парня подозрение на перлом, его госпитализировали на скорой помощи. На фотографии можно увидеть, что у автомобиля поврежден бампер.

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Е1 сообщили, что в сообщения о таком ДТП в дежурную часть не поступало.

Напомним, в Екатеринбурге автомобиль сбил восьмилетнего мальчика-велосипедиста во дворе дома, выехавшего из-за машин на парковке. На место ДТП прибыли медики скорой помощи, которые осмотрели пострадавшего.

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Екатеринбург
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