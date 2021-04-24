Таксист сбил парня на электросамокате в Екатеринбурге

ДТП произошло вечером 23 апреля на перекрестке Невьянского переулка и улицы Челюскинцев. По словам очевидцев, у парня подозрение на перлом, его госпитализировали на скорой помощи. На фотографии можно увидеть, что у автомобиля поврежден бампер.
В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Е1 сообщили, что в сообщения о таком ДТП в дежурную часть не поступало.
Напомним, в Екатеринбурге автомобиль сбил восьмилетнего мальчика-велосипедиста во дворе дома, выехавшего из-за машин на парковке. На место ДТП прибыли медики скорой помощи, которые осмотрели пострадавшего.