Таксист сбил парня на электросамокате в Екатеринбурге

ДТП произошло вечером 23 апреля на перекрестке Невьянского переулка и улицы Челюскинцев. По словам очевидцев, у парня подозрение на перлом, его госпитализировали на скорой помощи. На фотографии можно увидеть, что у автомобиля поврежден бампер.