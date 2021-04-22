Один находится в коме: мальчиков 7 и 8 лет сбил грузовик в Серове

Сдавая задним ходом, водитель грузовика не заметил двух маленьких пешеходов и наехал на двух мальчиков в Серове. Один из ребят получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Инцидент произошел днем 21 апреля возле одного из магазинов. Когда 53-летний водитель ехал задним ходом, он совершил наезд на мальчиков 7 и 8 лет, которые гуляли во дворе. В результате ДТП пострадал младший из ребят — мальчик 7 лет. Он впал в кому, сейчас за его жизнь борются врачи. На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, они не выявили у водителя признаков алкогольного опьянения. Он пояснил, что детей не заметил. Когда очевидцы происшествия начали махать ему и показывать на колеса, он остановился и только тогда понял, что допустил наезд на пешеходов, рассказали Е1 в ГИБДД Свердловской области. В данный момент по данному факту проводится проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства происшествия. Напомним, в середине февраля в Екатеринбурге 9-летняя девочка выбежала из школьных ворот и попала под колеса автомобиля. В результате ДТП она была госпитализирована с переломом лодыжки. Девочка выбежала из школьных ворот и попала под колеса автомобиля в Екатеринбурге

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