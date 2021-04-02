Пятеро детей пострадали в ДТП с вылетевшим в кювет минивэном в Полевском

Водитель полного минивэна не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. После этого она вылетела в кювет. В результате пострадали пятеро детей, находившихся в машине. Инцидент произошел в Полевском.

Все дети были осмотрены медиками. В результате госпитализация потребовалась только одной девочке, сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области. По словам 35-летней женщины-водителя, она 1 апреля повезла свою дочь и ее четверых одноклассников на интеллектуальную игру. Кроме того, на переднем сидении находилась классный руководитель. Она в происшествии не пострадала. Установлено, что родителям и администрации школы было известно о поездке. На данный момент в образовательном учреждении проводится проверка. Установлено, что скорость автомобиля составляла около 30-40 км/ч. Девушка ехала со стороны южной в сторону северной части Полевского. Дети находились на задних сидениях и были пристегнуты ремнями безопасности. Когда водитель завершала прохождение затяжного поворота, то задним правым колесом запела обочину. В результате автомобиль выехал на встречную полосу, его развернуло и отбросило в кювет. В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ за невыполнение обязанностей при ДТП. Также сотрудники ГИБДД вынесли определение ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ за нарушение правил эксплуатации ТС, повлёкшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью. Напомним, утром 2 апреля в Нижнем Тагиле на улице Космонавтов иномарка врезалась в забор. Opel снес два пролета ограждения. «Машина вхлам»: иномарка снесла забор в ДТП на Космонавтов в Нижнем Тагиле

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