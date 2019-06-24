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#домахорошо
В Нижнем Тагиле задержаны двое подозреваемых в краже бензина из автомобилей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Нижнем Тагиле задержаны двое подозреваемых в краже бензина из автомобилей

Сегодня, 19:06ПроисшествияФото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»
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