В Екатеринбурге напали на общественника Алексея Беззуба
Сегодня, 17:26ПроисшествияФото: страница Алексея Беззуба
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24 июля двое молодых людей избили известного общественника, координатора проекта «РосЯма» Алексея Беззуба, сообщает издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам самого активиста, его оглушили, избили, после чего забрали рюкзак, инициировав ограбление.
Активист часто критикует мэрию Екатеринбурга. Недавно он написал, что администрация города в третий за девять лет собралась ремонтировать проспект Ленина. Также он раскритиковал проект благоустройства Шарташского лесопарка.
Ранее Беззуб был членом Общественной палаты, однако после падения на ребенка хоккейных ворот его исключили, так как он был главой МКУ «Служба заказчиков Орджоникидзевского района».
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