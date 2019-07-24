В Екатеринбурге напали на общественника Алексея Беззуба

По словам самого активиста, его оглушили, избили, после чего забрали рюкзак, инициировав ограбление.

Активист часто критикует мэрию Екатеринбурга. Недавно он написал, что администрация города в третий за девять лет собралась ремонтировать проспект Ленина. Также он раскритиковал проект благоустройства Шарташского лесопарка.