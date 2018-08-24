15-летняя девочка две недели блуждала одна в ямальской тундре

Девочка потерялась 9 августа, когда одна отправилась в гости к брату. Его чум находится в 6 километрах от жилища, где проживает ребенок и ее семья. Нашел девочку ее дядя 22 августа.

Все это время она блуждала по тундре. По ее словам, все это время она пыталась найти дорогу домой, ела собранные ягоды.