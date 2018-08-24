15-летняя девочка две недели блуждала одна в ямальской тундре

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На Ямале отыскали 15-летнюю девочку, которая заблудилась в тундре.
Источник: «URA.RU»
Ребенок в течение двух недель искал дорогу домой.
Девочка потерялась 9 августа, когда одна отправилась в гости к брату. Его чум находится в 6 километрах от жилища, где проживает ребенок и ее семья. Нашел девочку ее дядя 22 августа.
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Все это время она блуждала по тундре. По ее словам, все это время она пыталась найти дорогу домой, ела собранные ягоды.
Сейчас ребенок находится в медучреждении.
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