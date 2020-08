24 августа в Нижнем Тагиле на улице Пихтовая произошёл пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар начался в полчетвертого ночи на девятом этаже десятиэтажного дома. Было эвакуировано пять человек, двое из них дети. Площадь пожара составила один квадратный метр. В тушении были задействованы три единицы техники и десять человек личного состава. Пожар был полностью потушен уже в 04.50 утра. Напомним, что 23 августа в селе Покровском под Нижним Тагилом произошёл пожар, в результате которого сгорели надворные постройки, баня, автомобиль «Opel Zafira» и частный жилой дом. В селе под Нижним Тагилом ночью сгорели частный дом, баня и иномарка

