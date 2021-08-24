Своими силами попытались потушить пожар у «Зеленого мыса» екатеринбуржцы

Своими силами попытались потушить пожар у «Зеленого мыса» екатеринбуржцы
Своими силами попытались потушить пожар у «Зеленого мыса» екатеринбуржцы
Сегодня, 08:15ПроисшествияФото: официальный сайт базы "Зеленый мыс"
Пожар у лесной базы «Зеленый мыс» попытались самостоятельно потушить екатеринбуржцы. По словам очевидцев, уже 22 августа 2021 года база была в дыму и стоял запах гари.

Вечером того же дня у «Зеленого мыса», а также еще одной базы — «Остров», был выставлен пост ППС и туда перестали пускать людей, пишет Е1 со ссылкой на очевидцев.

А сегодня огонь уже практически подошел к базе. А там деревянные домики, все из дерева — полыхнет как спичка, рассказывает очевидица.

Она отметила, что директор базы звонила в МЧС несколько раз, но там ей заявили, что пожары везде и спасатели прибудут как получится.

По словам девушки, она хотела помочь спасти базу. Она, охранник и директор пытались потушить огонь своими силами.

Напомним, 21 августа 2021 года уральцы, отдыхающие на базах отдыха у Волчихинского водохранилища под Первоуральском оказались заблокированы лесным пожаром. Огонь дошел до водоема. Сотни человек, прибывшие к базам «Остров» и «Зеленый мыс», не смогли выбраться. Тогда площадь огня, по данным МЧС составляла около одного гектара.

Сюжеты:
Екатеринбург
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