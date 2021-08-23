До 500 гектаров увеличилась площадь пожаров под Первоуральском

Спасатели вырыли еще три километра минерализированной полосы. Они борются с огнем рядом с населенными пунктами встречным палом.
На месте пожара работают волонтеры, спецтехника, спасатели и аэромобильная группировка. Они отожгли пожар на 200 метров в лес рядом с садовыми домами, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
В регионе бушует 29 крупных пожаров на площади 1,7 тысячи гектаров. Самые сильные возгорания остаются под Камышловом и Первоуральском. Ситуацию осложняет установившаяся аномальная жара в Свердловской области. В ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди и похолодание, написал на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
Напомним, спасатели отожгли 100 гектаров леса, чтобы остановить пожар под Первоуральском.