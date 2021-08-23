До 500 гектаров увеличилась площадь пожаров под Первоуральском

В регионе бушует 29 крупных пожаров на площади 1,7 тысячи гектаров. Самые сильные возгорания остаются под Камышловом и Первоуральском. Ситуацию осложняет установившаяся аномальная жара в Свердловской области. В ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди и похолодание, написал на своей странице в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.