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34-летний мужчина погиб в результате ДТП на автодороге Екатеринбург-Тюмень
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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34-летний мужчина погиб в результате ДТП на автодороге Екатеринбург-Тюмень

Сегодня, 06:30Происшествия
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