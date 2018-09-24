34-летний мужчина погиб в результате ДТП на автодороге Екатеринбург-Тюмень

По сообщению очевидцев, водитель отечественного автомобиля попытался обогнать ЗИЛ, однако машина дернулась вправо и ударилась о колесо большегруза.

После столкновения водитель ВАЗа был жив, у него была травма головы. Пострадавшего на скорой доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти его.