34-летний мужчина погиб в результате ДТП на автодороге Екатеринбург-Тюмень
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22 сентября под Екатеринбургом произошло ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ-2111 и грузовика. В результате аварии водитель легковушки скончался в больнице.
Сюжеты: Екатеринбург
Столкновение произошло на 25-м километре Тюменского тракта.
По сообщению очевидцев, водитель отечественного автомобиля попытался обогнать ЗИЛ, однако машина дернулась вправо и ударилась о колесо большегруза.
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После столкновения водитель ВАЗа был жив, у него была травма головы. Пострадавшего на скорой доставили в больницу, однако врачам не удалось спасти его.
Как пишет E1.RU, мужчине было 34 года, его водительский стаж составлял 17 лет.
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