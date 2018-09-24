Угрожали пытками: ветеран ВОВ в Казани отбивался от коллекторов газовым баллончиком
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92-летний ветеран войны из Казани отбивался газовым баллончиком от коллекторов, которые угрожали ему пытками паяльником за долг в 40 тыс. рублей по коммунальным услугам.
Одна из управляющих компаний Казани натравила на 92-летнего ветерана ВОВ коллекторов за долг по коммунальным услугам в размере 40 тыс. рублей. Пенсионеру пришлось отбиваться от них газовым баллончиком, так как коллекторы угрожали ему пытками паяльником.
Об этом на своей странице в соцсети сообщил сенатор Совета Федерации Антон Беляков. Он также добавил, что на сегодняшний день мэрия Казани погасила долги 92-летнего ветерана, а глава УК уволен, сообщают «Новые известия».
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