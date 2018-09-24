Угрожали пытками: ветеран ВОВ в Казани отбивался от коллекторов газовым баллончиком

Одна из управляющих компаний Казани натравила на 92-летнего ветерана ВОВ коллекторов за долг по коммунальным услугам в размере 40 тыс. рублей. Пенсионеру пришлось отбиваться от них газовым баллончиком, так как коллекторы угрожали ему пытками паяльником.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил сенатор Совета Федерации Антон Беляков. Он также добавил, что на сегодняшний день мэрия Казани погасила долги 92-летнего ветерана, а глава УК уволен, сообщают «Новые известия».