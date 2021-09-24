Зажженная свеча стала причиной пожара в квартире пенсионерки в Нижнем Тагиле

Утром 24 сентября 2021 года на улице Окунева горела квартира на 4-м этаже пятиэтажного дома, сообщает Отдел надзорной деятельности.
Женщина 1937-го года рождения утром зажгла свечу в комнате и отлучилась в другое помещение. Через несколько минут она услышала треск и заглянула в оставленную комнату. Там уже разгорался огонь, помещение заполнилось дымом.
Пенсионерка покинула свое жилье и вместе с соседом вызвала пожарных. Приехавшие на вызов спасатели ликвидировали возгорание на площади около 4 квадратных метров. Никто не пострадал. Причиной пожара стала оставленная без присмотра зажженная свеча.
Напомним, 23 сентября 2021 года на трассе под Нижним Тагилом сгорел груженый лесовоз. Водитель в движении услышал посторонние шумы, остановив грузовик он увидел сзади кабины дым. Штатный огнетушитель не помог мужчине справиться с огнем, лесовоз выгорел практически полностью.