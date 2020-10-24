В Екатеринбурге в доме напротив мэрии обнаружена метрвая голая девушка с «айфоном»

В Екатеринбурге в доме напротив мэрии обнаружена метрвая голая девушка с «айфоном»

Сегодня, 14:42ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге в доме напротив здания администрации обнаружен труп обнаженной девушки. При ней был iPhone, пишет «КП-Екатеринбург».

По информации из правоохранительных органов звонок в «скорую» поступил ночью 19 октября. Приехавашая на место бригада вызвала полицию.

На теле были обнаружены многочисленные синяки. По мнению источника в МВД, они были нанесены при жизни.

В Следственном комитете рассказали, что предполагаемой причиной смерти является передозировка наркотиками. Установлена личность хозяина квартиры, в которой обнаружено тело. Им является мужчина, ранее неоднократно судимый по статьям, связанным с наркотиками.

Как сообщили изданию соседи, в квартире часто проводились БДСМ-вечеринки. В ночь смерти девушки они слышали крики о помощи, но не обратили на них внимания, так как думали, что в помещении происходит очередная своеобразная встреча.

Напомним, 21 октября в Нижнем Тагиле из пруда достали труп мужчины. По словам очевидцев, на теле были следы борьбы, но позднее в следственном комитете опровергли факт насильственной смерти.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
смертьдевушкаЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы