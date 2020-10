В Екатеринбурге в доме напротив мэрии обнаружена метрвая голая девушка с «айфоном»

В Екатеринбурге в доме напротив здания администрации обнаружен труп обнаженной девушки. При ней был iPhone, пишет «КП-Екатеринбург».

По информации из правоохранительных органов звонок в «скорую» поступил ночью 19 октября. Приехавашая на место бригада вызвала полицию. На теле были обнаружены многочисленные синяки. По мнению источника в МВД, они были нанесены при жизни. В Следственном комитете рассказали, что предполагаемой причиной смерти является передозировка наркотиками. Установлена личность хозяина квартиры, в которой обнаружено тело. Им является мужчина, ранее неоднократно судимый по статьям, связанным с наркотиками. Как сообщили изданию соседи, в квартире часто проводились БДСМ-вечеринки. В ночь смерти девушки они слышали крики о помощи, но не обратили на них внимания, так как думали, что в помещении происходит очередная своеобразная встреча. Напомним, 21 октября в Нижнем Тагиле из пруда достали труп мужчины. По словам очевидцев, на теле были следы борьбы, но позднее в следственном комитете опровергли факт насильственной смерти. В Нижнем Тагиле из пруда достали труп мужчины

