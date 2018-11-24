Наследил на снегу: житель Новой Ляли обвиняется в краже

В ночь с 16 на 17 ноября житель Новой Ляли проник в магазин и похитил деньги и товар. На телефон хозяйки торговой точки поступило сообщение о сработавшей сигнализации. Женщина попросила супруга съездить и проверить, что произошло.

Когда мужчина приехал на место, он увидел, что магазин был взломан. Так как в эту ночь шел снег, а на улицах не было людей, он заметил следы и решил отправиться по ним на поиски злоумышленника.

Следы привели к дому на улице Комсомольской, о чем мужчина сообщил своей жене. Хозяйка магазина позвонила в полицию и сообщила о произошедшем.

Полицейские задержали подозреваемого. Он рассказал, что два дня назад уволился с работы и начал выпивать. Когда деньги закончились, он решил проникнуть в киоск. Ущерб, нанесенный злоумышленником, составил 24 722 рубля.