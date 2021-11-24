Многодетный отец из Асбеста отправился в тюрьму за использование пиратского софта

Многодетный отец из Асбеста отправился в тюрьму за использование пиратского софта
Многодетный отец из Асбеста отправился в тюрьму за использование пиратского софта
Сегодня, 18:28ПроисшествияФото: 1MI
Асбестовский суд признал виновным директора Уральского завода котельного оборудования Ивана Красноюрченко в незаконном использовании контрафактного ПО в особо крупном размере.

Во время проверки в офисе предприятия в мае этого года на нескольких компьютерах были обнаружены нелицензионные версии программы «Компас – 3D v 18». По версии следствия использованием этих программ правообладателю был нанесен ущерб превышающий 1,1 млн рублей.

Суд, прошедший 15-го ноября, приговорил многодетного отца к одному году заключения, и теперь Иван содержится под стражей. На вое у него осталось трое детей, один из которых – инвалид. Коллеги по работе считают приговор слишком суровым и не соответствующим совершенному преступлению, сообщает Tochkanews.

Приговор будет обжалован в Свердловском областном суде.

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