В Екатеринбурге произошел пожар на предприятии «Уралвагонзавода»
Сегодня, 09:20ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Минувшим вечером в Екатеринбурге случился пожар в цехе завода № 9, входящего в корпорацию «Уралвагонзавод», пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Предприятие является оборонным и занимается изготовлением артиллерийских орудий. Цех находится на территории «Уралмашзавода». По сообщению МЧС, огонь был потушен еще до приезда пожарных.
Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Во время инцидента никто не пострадал.
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