«Водитель отвлекся»: в Екатеринбурге пассажиры автобуса пострадали в ДТП с грузовиком

Происшествие случилось утром 24 декабря на улице Селькоровской. Автобус, перевозивший рабочих к месту труда, столкнулся со стоявшим в полосе грузовиком.
Сначала стояли на светофоре, потом поехали. Скорее всего, водитель отвлекся на конфликт с одним из пассажиров и не заметил стоявший грузовик. Хотя улица была хорошо освещена и было сложно не заметить транспортное средство, передает E1 слова очевидца.
По информации ГИБДД, водитель видел припаркованный автомобиль, но не мог перестроиться из-за занятой левой полосы движения, а затормозить не успел.
В транспортном средстве находились 30 человек. 10 из них потребовалась помощь медиков. Стаж вождения управлявшего автобусом мужчины составляет 14 лет. У него отсутствует полис ОСАГО, транспортное средство передвигалось без технического осмотра и отсутствовал путевой лист.
По факту полученных пассажирами травм прокуратура организовала доследственную проверку.
Напомним, 22 декабря в центре Екатеринбурга столкнулись автобус и две иномарки. Водители легковушек устроили драку на месте ДТП.