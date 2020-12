«Водитель отвлекся»: в Екатеринбурге пассажиры автобуса пострадали в ДТП с грузовиком

В Екатеринбурге водитель автобуса отвлекся на конфликт с пассажиром и въехал в грузовик. 10 человек обратились за медицинской помощью.

Происшествие случилось утром 24 декабря на улице Селькоровской. Автобус, перевозивший рабочих к месту труда, столкнулся со стоявшим в полосе грузовиком. Сначала стояли на светофоре, потом поехали. Скорее всего, водитель отвлекся на конфликт с одним из пассажиров и не заметил стоявший грузовик. Хотя улица была хорошо освещена и было сложно не заметить транспортное средство, передает E1 слова очевидца. По информации ГИБДД, водитель видел припаркованный автомобиль, но не мог перестроиться из-за занятой левой полосы движения, а затормозить не успел. В транспортном средстве находились 30 человек. 10 из них потребовалась помощь медиков. Стаж вождения управлявшего автобусом мужчины составляет 14 лет. У него отсутствует полис ОСАГО, транспортное средство передвигалось без технического осмотра и отсутствовал путевой лист. По факту полученных пассажирами травм прокуратура организовала доследственную проверку. Напомним, 22 декабря в центре Екатеринбурга столкнулись автобус и две иномарки. Водители легковушек устроили драку на месте ДТП. В Екатеринбурге попавшие в ДТП водители устроили драку на дороге

