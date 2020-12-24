«Водитель отвлекся»: в Екатеринбурге пассажиры автобуса пострадали в ДТП с грузовиком

«Водитель отвлекся»: в Екатеринбурге пассажиры автобуса пострадали в ДТП с грузовиком

Сегодня, 12:50ПроисшествияPhoto: e1.ru
В Екатеринбурге водитель автобуса отвлекся на конфликт с пассажиром и въехал в грузовик. 10 человек обратились за медицинской помощью.

Происшествие случилось утром 24 декабря на улице Селькоровской. Автобус, перевозивший рабочих к месту труда, столкнулся со стоявшим в полосе грузовиком.

Сначала стояли на светофоре, потом поехали. Скорее всего, водитель отвлекся на конфликт с одним из пассажиров и не заметил стоявший грузовик. Хотя улица была хорошо освещена и было сложно не заметить транспортное средство, передает E1 слова очевидца.

По информации ГИБДД, водитель видел припаркованный автомобиль, но не мог перестроиться из-за занятой левой полосы движения, а затормозить не успел.

В транспортном средстве находились 30 человек. 10 из них потребовалась помощь медиков. Стаж вождения управлявшего автобусом мужчины составляет 14 лет. У него отсутствует полис ОСАГО, транспортное средство передвигалось без технического осмотра и отсутствовал путевой лист.

По факту полученных пассажирами травм прокуратура организовала доследственную проверку.

Напомним, 22 декабря в центре Екатеринбурга столкнулись автобус и две иномарки. Водители легковушек устроили драку на месте ДТП.

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