«Водитель отвлекся»: в Екатеринбурге пассажиры автобуса пострадали в ДТП с грузовиком

Сначала стояли на светофоре, потом поехали. Скорее всего, водитель отвлекся на конфликт с одним из пассажиров и не заметил стоявший грузовик. Хотя улица была хорошо освещена и было сложно не заметить транспортное средство, передает E1 слова очевидца.