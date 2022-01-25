Попавшую в огненную ловушку свердловчанку спас проезжавший мимо пожарный

Едва не погибла во время пожара жительница Красноуфимска. Огонь охватил ее дом и женщина не смогла выбраться наружу. На помощь ей пришли очевидцы, среди которых оказался пожарный Кирилл Астанов. Он вызвал на место спасателей и бросился на помощь.

Двигаясь на личном автомобиле по улице Мостовая сержант увидел, что один из домов горит. К моменту его прибытия на место огонь охватил входную группу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Вместе с пожарным пострадавшей помогал сосед и еще два очевидца. Они помогли выбраться женщине через окно и усадили в машину. Позднее ее передали сотрудникам скорой помощи. Когда на пожар приехал дежурный караул, то Кирилл Астанов помог потушить пламя. После этого он покинул место происшествия. Теперь всех участников спасательной операции хотят представить к награде. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

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