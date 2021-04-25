Лже-нумизмат арестован в Нижнем Тагиле за продажу несуществующих монет

Лже-нумизмат арестован в Нижнем Тагиле за продажу несуществующих монет
Сегодня, 15:14ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Мужчина продал несуществующие монеты и был пойман в Нижнем Тагиле.

Преступление было совершено в августе 2020 года. Мужчина продал через интернет 44-летней жительнице Воронежа несуществующие старинные монеты. Пострадавшая перечислила за них более 11 тысяч рублей. После этого нумизмат перестал отвечать на звонки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Воронежскими правоохранителями совместно с коллегами из Свердловской области установлена личность мошенника, - 26-летний тагильчанин. Он задержан в своей квартире и уже дал признательные показания.

В результате на злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Аферист находится под стражей, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в феврале 2021 года еще один мошенник продал екатеринбуржцу «старинные» монеты за 200 рублей. Он утверждал, что нашел их в самоваре и предложил купить еще горсть за 10 тысяч. История случилась в центре Екатеринбурга, на перекрестке Горького — Малышева.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
женщинаобманмошенникНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы