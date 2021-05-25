16-летний подросток утонул на реке в Каменске-Уральском

16-летний подросток утонул на реке в Каменске-Уральском
16-летний подросток утонул на реке в Каменске-Уральском
25 мая, 08:32ПроисшествияФото: Евгения Гаева
16-летний подросток утонул на водоеме в Каменске-Уральском. Это уже третий подобный трагический случай за последние четыре дня на территории округа.

В Каменске-Уральском за последние четыре дня утонули на местных водоемах три ребенка. Очередной несчастный случай произошел в понедельник, 24 мая около 16.00 на реке Каменка в районе городской школы № 38.

О том, что парень нырнул и так и не вынырнул, в полицию сообщил один из друзей. Они вместе катались на лодке, а потом решили искупаться.

Двое друзей нырнули, отплыли от берега, оглянулись и поняли, что третий тоже нырнул за ними, но так и не выплыл. Друзья пытались искать его вдоль берега, но безуспешно, рассказали в отделе МВД России «Каменск-Уральский» Е1.

Около 19.00 водолазам удалось обнаружить и поднять со дна тело погибшего.

На место происшествия выезжала следственная группа, специалисты не нашли следов криминала.

Напомним, 22 мая на карьере Селикатный в Каменске-Уральском утонул 7-летний мальчик. Он был на водоеме с родственниками и на какое-то время остался без присмотра.

А 21 мая в том же Каменском ГО погиб при купании на диком пляже 15-летний подросток. Тело юноши достали из воды спасатели, которых вызвали очевидцы, заметившие, как парень нырнул и больше и не вынырнул.

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