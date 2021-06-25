О сильных ветрах и грозах в выходные предупредили синоптики в Свердловской области

О сильных ветрах и грозах в выходные предупредили синоптики в Свердловской области
О сильных ветрах и грозах в выходные предупредили синоптики в Свердловской области
Сегодня, 17:36ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Ливни, грозы и ветер до 18 метров в секунду ожидаются 26 июня 2021 года в Свердловской области.

Во время непогоды свердловчанам лучше отказаться от отдыха на природе, сплавов и походов, пишет Е1.

В МЧС по Свердловской области посоветовали жителям региона закрывать окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия во время гроз, не подходить к электропроводке, антеннам, выключать электроприборы во время молний, а также не стоять под деревьями и не пересекать подтопленные участки во время передвижений на автомобиле.

Напомним, недавно в Екатеринбурге ночью прошла сильная гроза, вследствие которой было вырвано с корнем 17 деревьев, а в некоторых жилых домах были проблемы с электричеством.

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