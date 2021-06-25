О сильных ветрах и грозах в выходные предупредили синоптики в Свердловской области

В МЧС по Свердловской области посоветовали жителям региона закрывать окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия во время гроз, не подходить к электропроводке, антеннам, выключать электроприборы во время молний, а также не стоять под деревьями и не пересекать подтопленные участки во время передвижений на автомобиле.