На тушение пожара в заповеднике «Денежкин камень» направлены 20 огнеборцев
Сегодня, 18:43ПроисшествияФото: МЧС по Свердловской области
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Дополнительные силы МЧС России направлены в заповедник «Денежкин камень» на помощь в борьбе с пожаром, который полыхает с 17 июля, сообщает пресс-служба МЧС.
Сегодня дополнительно из Верхотурья и Краснотурьинска на место направлены 20 огнеборцев. Всего пожар в заповеднике ликвидируют 90 человек, из них 47 — сотрудники МЧС.
Огнеборцам пришлось прокладывать магистральную линию длиной 1800 метров от реки Сосьва. Для перекачки воды используют 10 мотопомп. Все, кто участвуют в тушении, наполняют водой ранцевые огнетушители и идут к очагам горения. Также спасатели проводят работу по локализации очагов горения. Вчера вертолётом на место было доставлено 17 тонн воды.
Напомним, пожар в заповеднике начался вечером в пятницу. Вертолет МЧС подключился к тушению 19 июля. На тот момент площадь пожара составляла 5,7 гектаров. Вчера она увеличилась до 30 гектаров.
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