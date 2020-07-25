На тушение пожара в заповеднике «Денежкин камень» направлены 20 огнеборцев

Сегодня дополнительно из Верхотурья и Краснотурьинска на место направлены 20 огнеборцев. Всего пожар в заповеднике ликвидируют 90 человек, из них 47 — сотрудники МЧС.

Огнеборцам пришлось прокладывать магистральную линию длиной 1800 метров от реки Сосьва. Для перекачки воды используют 10 мотопомп. Все, кто участвуют в тушении, наполняют водой ранцевые огнетушители и идут к очагам горения. Также спасатели проводят работу по локализации очагов горения. Вчера вертолётом на место было доставлено 17 тонн воды.