Двухэтажное неэксплуатируемое здание в 200 квадратных метров горело в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на улице Краснофлотцев горело неэксплуатируемое двухэтажное здание, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области. 25 июля 2021 года в 01:19 поступило сообщение о пожаре, что внутри здания стоит стена огня. На месте были задействованы 4 единицы техники и 11 человек личного состава. В 01:54 огонь был локализован, в 02:27 открытое горение было ликвидировано.