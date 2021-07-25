Двухэтажное неэксплуатируемое здание в 200 квадратных метров горело в Екатеринбурге

Двухэтажное неэксплуатируемое здание в 200 квадратных метров горело в Екатеринбурге
Двухэтажное неэксплуатируемое здание в 200 квадратных метров горело в Екатеринбурге
Сегодня, 13:40ПроисшествияФото: Е1.RU
В Екатеринбурге ночью горело двухэтажное здание на Краснофлотцев, 42. Площадь пожара составляла 200 квадратных метров. Пожару была присвоена повышенная категория сложности.

В Екатеринбурге на улице Краснофлотцев горело неэксплуатируемое двухэтажное здание, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области. 25 июля 2021 года в 01:19 поступило сообщение о пожаре, что внутри здания стоит стена огня. На месте были задействованы 4 единицы техники и 11 человек личного состава. В 01:54 огонь был локализован, в 02:27 открытое горение было ликвидировано.

Мы проснулись от звука потрескивания, как-будто фейерверк за окном. Краснофлотцев в этом месте перекрыта. Машины не пропускают, работают пожарники,делятся с Е1 очевидцы происшествия.

Пострадавших в происшествии нет.

Напомним, из-за масштабных лесных пожаров в Карелии будет созвано экстренное собрание депутатов ЗакСо Карелии для решения вопроса о выделении дополнительных бюджетных средств на борьбу с такими пожарами.

Сюжеты:
Екатеринбург
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