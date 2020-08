В Екатеринбурге истребители открыли огонь по наземным целям

Над полигоном «Свердловский» жителями Екатеринбурга сегодня были замечены истребители и вертолеты, которые выпускали снаряды по наземным целям, сообщает группа «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

Как пояснили в пресс-службе Центрального военного округа, это часть учений, которые проходят к международному военному форуму «Армия-2020». На полигоне «Свердловский» будет проведен учебный бой с применением вооружения, военной и специальной техники. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя командующего войсками Центрального военного округа по военно-политической работе полковник Андрей Соболев. С 27 по 29 августа в Екатеринбурге пройдет выставка военной техники, образцов вооружений, а также научно-деловая часть с участниками оборонных предприятий. ЦВО ожидают не менее десяти тысяч посетителей. Напомним, что в рамках форума «Уралвагонзавод» подписал договор о запуске на Колыме производства по выпуску рефрижераторных контейнеров.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter