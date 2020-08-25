В Екатеринбурге истребители открыли огонь по наземным целям

В Екатеринбурге истребители открыли огонь по наземным целям

Сегодня, 15:08ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
Над полигоном «Свердловский» жителями Екатеринбурга сегодня были замечены истребители и вертолеты, которые выпускали снаряды по наземным целям, сообщает группа «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

Как пояснили в пресс-службе Центрального военного округа, это часть учений, которые проходят к международному военному форуму «Армия-2020».

На полигоне «Свердловский» будет проведен учебный бой с применением вооружения, военной и специальной техники. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя командующего войсками Центрального военного округа по военно-политической работе полковник Андрей Соболев.

С 27 по 29 августа в Екатеринбурге пройдет выставка военной техники, образцов вооружений, а также научно-деловая часть с участниками оборонных предприятий. ЦВО ожидают не менее десяти тысяч посетителей.

Напомним, что в рамках форума «Уралвагонзавод» подписал договор о запуске на Колыме производства по выпуску рефрижераторных контейнеров.

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